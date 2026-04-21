Egy lehetséges második földrengésre figyelmeztettek Japánban a cunamiriadó után

Hétfőn 7,7-es erősségű (először 7,4-es, majd 7,5-ös erősségűnek mérték, később módosították 7,7-re) földrengés volt Japánban, emiatt cunamiriadót is kiadtak az ország északkeleti partvidékének nagy részére. Igaz, utóbbit pár órával később feloldották, miután a legnagyobb hullámok 80 centisek voltak.

Egy nappal később a japán hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a következő héten nagy eséllyel lehetnek „még erősebb”, akár 8-as vagy annál nagyobb erősségű földrengések.

Több ezer embert szólítottak fel arra, hogy hagyják el a part menti területeket, és menjenek magasabb fekvésű helyekre.

Japánban 2011-ben volt egy súlyos földrengés, amit hatalmas szökőár követett. Több mint 18 ezer ember halt meg, és ez a szökőár vezetett a fukusimai atomerőmű súlyos megrongálódásához is. (BBC)