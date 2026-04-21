Lelép Tim Cook, az Apple vezérigazgatója

Tim Cook

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Szeptembertől új vezérigazgató irányítja a világ egyik legnagyobb és legbefolyásosabb cégét: 15 év után lemond Tim Cook, az Apple 65 éves vezérigazgatója - írja a New York Times. A biznisztörténet egyik legsikeresebb cégvezetője 2011-ben a legendás cégalapító Steve Jobstól vette át a pozíciót nem sokkal annak halála előtt. Cook regnálása alatt az Apple éves nyeresége megnégyszereződött és elérte a 110 milliárd dollárt, miközben a cég értéke több mint tízszeresére, 4 billió dollárra emelkedett. Az egyik leghíresebb meleg cégvezetőnek számító Cook is azok között a korábban demokrata hírében álló Szilícium-völgyi cégvezetők között volt, akik együtt demonstrálták Donald Trump 2025-ös beiktatásán. Teljesen nem vonul vissza, az irányítás feladása után executive president pozícióban folytatja a cégnél.

John Ternus Fotó: HANDOUT/AFP

Cook utódja az 50 éves John Ternus, a cég hardverfejlesztési vezetője lesz, az ötvenéves cég történetének 8. vezérigazgatója. Az elődeihez képest - egyelőre - ismeretlennek számító Ternus 2001-ben lépett be a céghez. A mérnök az első évei során végigjárta az összes készüléktípus fejlesztését. Az iPhone-tól az, iPaden, és Maceken át az, AirPodsig. 2013-ban lett hardverfejlesztési vezérhelyettes, 20210-től pedig a terület vezetője. Nem véletlenül most hallasz róla először: a nyilvánosságban sokat szereplő, dizájnszempontból is vizionárius elődeihez képest ő olyan csendes mérnöknek számít, akinek a soktermékes cég hardaware-jeinek gyártási integrációja az erőssége. Nem annak a típusnak tartják, aki az új irányokat és divatokat érzi, hanem aki hatékonyan képes megszervezni a gyártást és a gyártási láncot.

Ternus kívülről nézve pont emiatt nem nyilvánvaló választás az vezető posztjára: az Apple neve korábban egyet jelentett a fantáziadús, gyakran kategóriateremtő innovációval, de a cég jó pár éve nem állt elő újfajta mainstream termékkel. És AI-fronton sincsenek az élvonal közelében sem.

Érdekes lesz figyelni, hogy Ternus hogy állja meg a helyét diplomataként. Cooknak az utolsó időszakában ugyanis ebben a szerepben is villognia kellett, hiszen a cég kényes helyzetekbe került Trump tarifái, egy amerikai trösztellenes vizsgálat és az amerikai-kínai feszültségek miatt.

Ternus relatív ismeretlenségének pontos fokmérője, hogy amikor az AFP hírügynökség fotótárában illusztrációkat kerestem ehhez a hírcikkhez, Tim Cook 943 fotójával szemben az új vezérigazgatóról 4 darab kép volt a tárban és mind ugyanazon a 2020-as termékbemutatón készült.