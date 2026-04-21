Pánik Szombathelyen az azbesztszennyezés miatt: egy sor közterületet lezárnak, szájmaszkot osztanak a lakosoknak, esnek az ingatlanárak

A hétfői lakossági fórum után rendkívüli közgyűlést hívtak össze keddre Szombathelyen a városban mért súlyos azbesztszennyezés miatt, és a megyeszékhely a kormánynál egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi – írja a Veol.

Több utcát lezárnak, és az újraaszfaltozásig is folyamatosan locsolnak, de a helyzet olyan súlyos, hogy már a posta és az ételfutárok sem mennek ki a leginkább érintett városrészbe.

Mint azonban kiderült: már nem is csak az oladi plató nevű, családi házas városrész érintett, ahol először mértek az egészségügyi határértéket több mint harmincszorosan meghaladó azbesztrost-előfordulást a levegőben, hanem a város több más területe is.

A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó azbeszt burgenlandi osztrák kőbányákból kerülhetett Szombathelyre, és nagy valószínűséggel más településekre is Nyugat-Magyarországon.

Az olcsó kőzúzalékot úgy értékesítették több osztrák bányából is, hogy annak azbeszttartalmáról semmilyen tájékoztatást nem adtak.

Fotó: Facebook / Kelemen Krisztián

A Vas Vármegyei Kormányhivatal már az osztrák kancellárt és környezetvédelmi minisztert is megkereste az ügyben, ahogy az Európai Vegyianyag Ügynökséget is, de érdemi információt még nem kaptak. A négy szóba jövő osztrák bányát ettől függetlenül már korábban bezárták, de attól még jöhet be Magyarországra további szennyezett zúzalék így is.

„Tekintve, hogy a jelen helyzetben több osztrák cég is szabadulni szeretne az ezekből a bányákból származó készleteitől, (a Kormányhivatal) arra hívta fel a magyar kereskedők figyelmét, hogy ne vegyék át ezeket, mert a legszigorúbb szankciókkal büntetik azt, akik ezt értékesíti a megyében.”

Szombathelyen már egy sor parkolóhely és közterület lezárásáról döntöttek az azbesztveszély miatt. Az oladi platón (itt körülbelül ezren laknak) az utcákat a múlt hét eleje óta folyamatosan locsolják, a területre csak a célforgalom mehet be, a sebességet pedig 10 km/h-ra korlátozták, hogy minél inkább elkerüljék a por levegőbe jutását.

A városrészbe már a posta sem megy be, és változtattak a szemétszállítás rendjén is. A kormányhivatal FFP2-as és 3-as védőmaszkokat oszt a környéken élőknek. A Veol szerint a lakók már menekülnének, és az ingatlanárak is esni kezdtek.

A szakértők a kőzetből és a levegőből is több helyen vettek mintát a városban, és ezek többségében jelentős azbesztrost-előfordulás volt kimutatható - néhol a hivatalos magyar egészségügyi határérték harminc-negyvenszerese, de ez az egy nagyságrenddel szigorúbb osztrák határértéket már 300-400-szor haladja meg.

Mivel itt olyan amfibol azbesztrostokról van szó, amelyek a legveszélyesebb azbeszttípusok közé tartoznak, és a levegőbe kerülve egészségügyi kockázatot okozhatnak, azt tanácsolják a szennyezett területeken élőknek, hogy a lakásokban a klímát se kapcsolják be.

„A diffúz azbesztrost-forrásnak tekinthető útfelület kiporzásának következtében a területen tartózkodókat érő azbeszt expozíciót meg kell szüntetni, az átmeneti, vagy időszakos jelleggel sem engedélyezhető, vagy tűrhető”

– figyelmeztet a megyei Kormányhivatal.

Az egyéb intézkedések mellett azt javasolják, hogy „a fokozott porterhelési időszakban a lakosok minél kevesebb időt töltsenek a szabadban, maradjanak az épületen belül”, gyerekek lehetőleg ne legyenek kint, és ne sétáljanak babakocsival sem a környéken.

A szombathelyi közgyűlés kedden egy sor önkormányzati parkoló lezárásáról és 12 kilométernyi útszakasz újraaszfaltozásáról döntött.

Ezt a lehető leggyorsabban be akarják fejezni, ami az előterjesztés szerint két hónapot jelent. Ennek költsége várhatóan 2,5-3 milliárd forint lesz; Nemény András polgármester ehhez állami segítséget szeretne, különben szerinte veszélybe kerül a város működőképessége, vagy pedig adósságspirálba kerülhetnek.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Veol szerint az állami segítségre kedden ígéretet tett: eszerint a kormány vis maior keretéből fogják finanszírozni az azbesztszennyezés miatti azonnali munkálatokat Szombathelyen.