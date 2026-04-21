Valódi tudományos autonómiát, szakmai önállóságot és az Orbán alatt központosított tudomány decentralizálását kérik a kutatóintézetek vezetői az új kormánytól

A tudományos autonómia erősítését, a szakmai önállóság helyreállítását, érdemi párbeszédet és az elmúlt években egyre inkább központosított kutatóhálózat, a HUN-REN alapvető decentralizálását várják az új kormánytól a kutatóintézetek vezetői. Ha ez átmegy, az az Orbán-rendszerben az Akadémiától elvett kutatóhálózat kiszabadulását jelentené, a HUN-REN központi irányításának nagyon jelentősen csökkennének a jogkörei.

De újra felmerül a Magyar Tudományos Akadémiához való visszakerülés is.

Az erről szóló közös nyilatkozatot 13 tudományos kutatóintézet és kutatóközpont vezetője írta alá. Mint írják, egy olyan támogató tudománypolitikai környezet kialakítását várják, amelyben a kutatóhelyek fejlesztéséről a tudomány képviselői és az intézmények együtt hozhatják meg a döntéseket.

Ennek érdekében a HUN-REN jövőképének és működési alapelveinek felülvizsgálatát is kezdeményezik, kiemelve a tudományos autonómia fontosságát.

A HUN-REN a korábbi akadémiai kutatóhálózat utódja, ami több átalakítás után azt követően jött létre, hogy Palkovics László minisztersége idején a kormány ultimátumszerűen elvette az MTA-tól a kutatóintézeteket. Azóta erős centralizáció ment végbe, miközben a politikai támadások kereszttüzében lévő bölcsész- és társadalomtudományos intézeteket a korábbi ígéreteket megszegve leválasztották a kutatóhálózatról.

MTA Humán Tudományok Kutatóháza Fotó: 444

Miközben a kutatók némi béremelés ellenére is továbbra is súlyosan alulfizetettek, a HUN-REN elnöke (Gulyás Balázs) és vezérigazgatója (Jakab Roland) havi kilencmilliós fizetést vesz fel.

Jakab szolid pedig politikai szerepet is vállalt: Orbán Viktor saját digitális polgári körének lett a tagja.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (b2), Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke (b3), Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára (j) és Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A HUN-REN alá betett kutatóintézetek vezetői közül most tizenhárman álltak ki együtt amellett, hogy az új Tisza-kormány módosítsa a HUN-REN törvényt úgy, hogy a kutatói önkormányzatiság és a kutatási intézmények teljes tudományos, gazdasági és működtetési önállósága biztosítva legyen. Azt is javasolják, hogy a HUN-REN alapító jogait a törvény adja át az MTA-nak, és az éves finanszírozás forrása is kerüljön át az Akadémia fejezetébe.

Ez alapján már az is kérdés, hogy mi maradna a HUN-REN-ből, és ez nem az Akadémiához való gyakorlati visszakerülést jelentené-e. Erre alig bújtatva a nyilatkozat is kitér:

„Amennyiben a kutatóhálózat az MTA keretein belül működhet tovább, javasoljuk az intézmények integritásának, szervezeti önállóságának és működési autonómiájának megőrzését”

– írják.

A Magyar Tudományos Akadémia székháza Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az intézeti vezetők új finanszírozási szerződést és az ingatlanvagyon (a kutatóhálózat intézményei továbbra is az MTA ingatlanjait használják, és bár erről 2025-ben megállapodtak, ezt a HUN-REN megcsonkítása miatt az MTA már nem tekinti érvényesnek) „alkotmánysértő helyzetének rendezését” is kérik.