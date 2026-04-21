Vučić meghívta Magyar Pétert Szerbiába

Aleksandar Vučić szerb elnök telefonon beszélt Magyar Péterrel, és meghívta őt szerbiai látogatásra. Aleksandar Vučić az Instagramon azt írta, gratulált Magyar Péternek választási győzelméhez, majd „fontos, tartalmas és konstruktív megbeszélést” folytattak a szerb–magyar kapcsolatok további átfogó fejlesztésének kulcskérdéseiről.

Aleksandar Vučić 2025. április 11-én Belgrádban. Fotó: Filip Stevanovic/Anadolu via AFP

A szerb elnök tájékoztatása szerint áttekintették az energetikai együttműködés, valamint a két ország kapcsolatainak további fejlesztése, a stabil gazdasági növekedés, a biztonságosabb ellátás és a szorosabb regionális kapcsolatok szempontjából jelentős kérdéseket. Emellett beszéltek a szerbiai magyar és a magyarországi szerb kisebbség helyzetéről, valamint Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatáról. (MTI)