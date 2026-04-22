A Szerencsejáték Zrt. maga kér hatósági vizsgálatot, miután egyszerre négy sorsoláson is telitalálatot hirdettek

„A játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kér a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a Szerencsejáték Zrt. a múlt heti négy számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolásait illetően” – írja közleményében a Szerencsejáték Zrt. A társaság a sorsolási folyamat szabályosságának, valamint az informatikai rendszereik befolyásmentességének a kivizsgálását kéri a hatóságoktól.

Múlt hét szerda és szombat között négy játékban (Skandináv lottó, Hatoslottó, Joker és Ötöslottó) is telitalálat született, ráadásul az Ötöslottón a játék valaha volt legnagyobb főnyereményt vitték el. A cég szerint „a különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset”.

A cég meggyőződése, hogy mindenben jól jártak el, a kivizsgálást csak a közvélemény megnyugtatása miatt kérték a hatóságoktól. „A sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat” – írják, majd alaposabban is kifejtik:

„A sorsolási eszközök (sorsológép, kézi sorsológömb és a golyók) minden esetben a mérésügyi szerv által hitelesítettek, az eszközöket a sorsolási időn kívül közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben helyezik el. Az egy játékhoz használt golyókészletek egységesek, semmilyen paraméterben nincs különbség közöttük.”

A sorsolás folyamatáról azt írják, „közjegyző által felügyelt, a helyszínek kamerával és biztonsági rendszerrel felszereltek. A sorsoló eszközök minden más eszköztől függetlenül működő berendezések, azok tehát nincsenek összeköttetésben semmilyen informatikai rendszerrel.”