Az ukrán külügyminiszter már felvette a kapcsolatot Orbán Anitával

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy már felvette a kapcsolatot a magyar külügyminiszteri tisztség várományosával, Orbán Anitával.

„Már írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával. Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben. Készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen, az európai normák alapján” - mondta Szibiha sajtótájékoztatóján, szavait az Interfax hírügynökség idézte szerdán.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna készen áll a kölcsönösen előnyös, konstruktív együttműködés folytatására mindkét nép és a közös európai jövő érdekében. (MTI)