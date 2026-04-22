Bemondták az M1 híradóban, hogy valótlanul híresztelték, Tóta W. Árpád szado-mazo szexet népszerűsít gyerekeknek

„Valótlanul híreszteltük, hogy a Kispolgár gyerekújság alapítója, Tóta W. Árpád szado-mazo szexet népszerűsít a gyerekeknek. Az érintettől ezúton elnézést kérünk” - olvasta be az M1 híradósa a híradó elején a helyreigazítást.

Az ominózus állításról szóló anyag a híradóban még 2023. júliusában jelent meg.

Tóta W. Árpád a megosztott videórészlet alá azt írta kiegészítésként: „Azért tettük ezt, mert torz lelkű, saját anyjukat két forintért eladó senkiházi selejtek vagyunk, és tehetség híján kizárólag aljassággal érvényesülhettünk egy olyan rendszerben, ahol az többet ért. Most eltakarodunk a szakmából örökre, és nyomorult életünket vezekléssel töltjük."

Majd hozzátette:

„Na így oké, el van nézve. Illetve még egy átutalás hátra van, számlaszámot tudjátok. Az Origo még lóg ezzel a bájos vallomással, de majd intézi a végrehajtó. Szevasztok, tűnés!”

Tóta W. Árpád publicista rendszeresen kritizálta a magyar kormányt, például neki köszönhetjük a szatyor fing kifejezést, ezért került többször is a kormánypropaganda célkeresztjébe.