Ilyen ez a tűzszünet: Irán rálőtt egy konténerhajóra a Hormuzi-szorosban

külföld

Az iráni Forradalmi Gárda szerda reggel tüzet nyitott egy konténerhajóra a Hormuzi-szorosban - jelentette be a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO). A szolgálat később két másik támadásról is beszámolt Irán közelében, az incidensekről pedig nem sokkal később a gárda is közleményt adott ki. A tájékoztatás szerint a konténerhajókat érő támadásokban senki nem sebesült meg, és az incidensnek nem jártak érdemi károkkal.

A támadások célpontja egy panamai zászló alatt hajózó, Iránból indult, Epaminondas nevű teherszállító, egy MSC Francesca nevű, libériai bejegyzésű teherhajó, valamint egy - iráni források szerint - görög tulajdonban lévő, Euphoria nevű konténerhajó volt. Míg az MSC Francesca elleni támadás mintegy 28 kilométerre északkeletre az ománi partoktól történt, a másik két hajó elleni incidenst az iráni partoktól 15 kilométerre nyugatról jelentették.

Az iráni állami televízió nem sokkal később azt közölte, hogy a Forradalmi Gárda lefoglalt a Hormuzi-szorosban két hajót, amely, mint azt a fegyveres testület hangsúlyozza, nem rendelkezett a megfelelő engedélyekkel és „veszélybe sodorta a hajózási biztonságot”. A hajókat a tájékoztatás szerint iráni felségvizekre vontatták.

A nyilván rendszerhű iráni Nournews arról írt, hogy a gárda csupán azt követően nyitott tüzet az egyik hajóra, hogy az nem reagált a figyelmeztetésre, a Fársz állami hírügynökség pedig hangsúlyozta, hogy a művelettel Irán „törvényes keretek között” érvényesíti jogait a Hormuzi-szoros ellenőrzésére.

A múlt hét végén amerikai erők nyitottak tüzet egy iráni konténerhajóra, majd az amerikai haditengerészet katonái megszállták a teherszállítót az Ománi-öbölben. Az akció miatt Teherán válaszlépéseket helyezett kilátásba. Trump szerdán arról beszélt, hogy határozatlan időre hosszabbítaná az iráni tűzszünetet, ami ugyanakkor – mint a mellékelt ábra mutatja – meglehetősen ingatag lábakon áll. (MTI)

Donald Trump szerint elfogtak és lefoglaltak egy iráni teherhajót, Irán megtorlást ígér

Irán szerint az esemény fegyveres kalóztámadás volt az amerikai haditengerészet részéről.

Székely Sarolta
