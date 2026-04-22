Lezsák Sándor a tiszás kétharmad miatt pénzt gyűjt a lakiteleki alapítványának

Lezsák Sándor, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke levélben kér támogatást az alapítványának. A Fidesszel szövetséges politikus a Telexhez eljutott levélben azt írja, hogy a Tisza Párt kétharmados győzelme miatt bizonytalanná vált a támogatott rendezvényeik helyzete.

Lezsák szerint a választási eredmény miatt egyes programokat „a következő esztendőben csak abban az esetben tudnak megvalósítani, ha az adott program támogatása biztosított lesz”. A könyvkiadás és a helyi egyesületek támogatása mellett olyan programok kerültek veszélybe, mint a Kárpát-medencei hungarikum vetélkedők, a kösöntyű néptánctalálkozó, a Keleti nyitás műfordító tábor, az Ősök napja és a rokon tudatú népek, országok programjai, az országos malombajnokság, valamint a snapszer- és az ultibajnokság.

Lezsák egy bankszámlaszámot is megjelölt a levélben, hogy az érdeklődők pénzzel is támogathassák az alapítványt. Emellett emlékeztetett, hogy a személyi jövedelemadó egy százalékát is fel lehet ajánlani a szervezetnek.

A K-monitor összegzése szerint a Lezsák és felesége által alapított Lakiteleki Népfőiskola 2011 óta évről évre több költségvetési támogatást kapott, több tíz milliárd forintnyi közpénz jutott a szervezethez. A Népfőiskolán egymás értek a közpénzből megvalósuló fejlesztések. Többek között épült turult mintázó lovarda és borkatedrális is. A Hungarikum Ligetben 2024-ben szobrot állítottak a szélsőjobboldali, antiszemita Csurka Istvánnak. A birodalmat 2019-ben a 444-nek személyesen mutatta be Lezsák.

A 76 éves Lezsák a magyar politikai egyik legendája. Már a rendszerváltás előtti években nevet szerzett magának, lakiteleki házának kertjében alakult meg mozgalomként az MDF. A parlamentbe 1994-ben jutott be először, 1998-tól már egyéni mandátummal ült a házban, aminek több cikluson keresztül az egyik alelnöke volt. Április 12-én azonban simán kikapott a Bács-Kiskun megyei 4-es számú választókerületben a tiszás Kovács Gyulától.

Bár a Fidesz listáján biztos befutó helyen van, a frakció megújításáról szóló fideszes nyilatkozatok miatt veszélybe került a széke. Ugyanis életkora miatt nem tűnik a legalkalmasabbnak az ellenzéki létre. A Magyar Hang információi szerint Lezsák fel akarja venni a mandátumát, emiatt konfliktusok is vannak a Fideszben.