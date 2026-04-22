Valami nagyon furcsa dolog történik a köztévében

Média

Nem csak az fordulhatott elő a Tisza kétharmados győzelme után, hogy leadtak egy Magyar Péter-interjút a közmédiában, miközben tovább tolták a fideszes lózungokat. A köztévé híradóját egy éve figyelő Republikon Intézet friss elemzése ennél komplexebb képet mutat.

Nézzük meg, például, ezt az ábrát, amely azt mutatja, hogy a politikusok mennyi időt szerepeltek képpel vagy hanggal a képernyőn múlt héten és egy évvel korábban az M1 esti híradójában, illetve hogy ezt milyen módon keretezték: pozitívan, negatívan vagy semlegesen.

Forrás: Republikon

Fontosabb tanulságok:

  • A semleges reprezentáció aránya mind a kormánypárti, mind az ellenzéki politikusok esetében jóval magasabb 2026-ban, mint egy éve.
  • Egyértelműen negatív tálalásban csak Magyar Péter került képernyőre, de őt pozitív hangvételű bejátszásban is szerepeltették.
  • Kormánypárti politikusok alig tűntek fel múlt héten a híradóban, pedig 15 évig ők uralták a terepet.
  • A Fideszről semmi rosszat nem tudtak mondani se most, se egy éve.

A Republikon kiemeli, hogy 2025-ben egy hét alatt 16 politikust szólaltatott meg közvetlenül a közmédia, ebből 11 a Fidesz-KDNP, 3 a Mi Hazánk, 2 pedig a Jobbik tagja.

A választás utáni héten egyetlen, közmédia által készített kormánypárti interjút adtak le (Gulyás Gergellyel), míg ellenzéki politikusok 9 alkalommal nyilatkoztak.

Legtöbbet a megválasztott miniszterelnök, de a már említett Toroczkai Lászlóval és Karácsony Gergely főpolgármesterrel készült interjúkat is több alkalommal válogattak be a híradó anyagába. (A Republikon elemzéseiben a Mi Hazánkat konzekvensen az ellenzéki pártnak tekintik.)

A szakértői megszólalásoknál kisebb az eltolódás: tavaly az egy hét alatt politikai témában megszólaltatott 26 szakértő mindegyike egyértelműen a Fideszhez kötődött, a tiszás kétharmad után a 14 nyilatkozó között 11 volt fideszes, és három nem az (két külpolitikai szakértés és Hann Endre). Azt a Republikon is elismeri, hogy „számos olyan hír is bekerült, amit módszertanunk ugyan nem mér, de egyértelműen a Tisza Párt kapcsán kívánnak vele negatív üzeneteket sugalmazni”.

De ami az információk forrásait illeti, nagyot fordult a világ. Tavaly ilyenkor ezekre a médiumokra hivatkozott a köztévé híradója:

  • MTI: 1
  • Fideszes médiumok: 26
  • Független médiumok: 5
  • Külföldi médiumok: 9

Múlt héten:

  • MTI: 2
  • Fideszes médiumok: 7
  • Független médiumok: 9
  • Külföldi médiumok: 8

Megtörtént még ez is:

Jól látja a kedves olvasó: a 444 cikkét szemlézi a közmédia, ráadásul személyesen Orbán Viktornak is kellemetlen értesüléseket. „17 éve írok politikáról, de nem emlékszem olyanra, hogy a közmédia hiteles forrásként idézte volna valamelyik cikkemet” – írta oldalán a cikk szerzője, a fideszes propaganda egyik legfontosabb krónikása, Rényi Pál Dániel. Aki azért hozzátette: „A múlt héten többször idézték hitelt érdemlően a független sajtót az M1-en. Ez persze csak a felszín – ennél mélyebb szembenézésre lesz szükség, hogy helyrehozzák a tizenhat évnyi hazudozás és gyűlölködés okozta károkat. Meg persze garanciákra és új rutinokra, hogy a közmédia dolgozóit ne öncenzúra vagy megfelelési kényszer vezesse, amikor híreket szerkesztenek. De kezdetnek nem rossz.”

Kapcsolódó cikkek

Megkezdődött a Fideszben az Orbán Viktor-mentő hadművelet

Nem tudni, sikerrel jár-e, de a lelépő miniszterelnök hozzálátott megmaradt hatalma körbekerítéséhez. A stábban Orbán Balázsra mutogatnak és a kampányfőnök lemondását várják.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA