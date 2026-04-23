Kiderült, hogy Tiborcz alapkezelője a Tisza párt győzelmére játszott a pénzpiacon

gazdaság

A Tiborcz István által részben tulajdonolt Equilor cégcsoporthoz tartozó vagyonkezelő alap komoly profitra tett szert azokból a pénzügyi piaci fogadásokból, amelyeket Orbán hatalomvesztésére kötöttek – írja a Bloomberg. Mindezt az Equilor Alapkezelő is megerősítette a gazdasági lapnak.

A pénzügyi művelet lényege, hogy az Equilor Alapkezelő „jelentős felülsúlyt” halmozott fel államkötvényekből, és közvetlenül az április 12-i magyarországi választások előtt hazai részvényekből is. Ezek a „fogadások” kifizetődtek, mivel az ellenzéki Tisza Párt elsöprő győzelme miatt tovább erősödtek az ország eszközei.

„Hajlottunk arra a várakozásra, hogy egyértelműen a Tisza lesz a győztes, és ennek megfelelően pozicionáltuk magunkat” – mondta Szabó Attila, az Equilor Alapkezelő befektetési igazgatója a lapnak.

Mindez arra utal, hogy még Tiborczék is készültek a vereségre. A Bloomberg kiemeli, hogy a magyar piacok megugrottak a Tisza győzelme után. Magyar Péterék terveinek hírére, – hogy rendezi a kapcsolatokat az Európai Unióval és az országot az euró bevezetése felé tereli – a budapesti BUX részvényindex rekordra ugrott, a 10 éves kötvények hozamai pedig 2024 óta a legalacsonyabb szintre estek.

Szabó, az Equilor Alapkezelő befektetési igazgatója mondott még egy Tiborcz érdekeltséghez képest váratlan mondatokat. „A választások előtt, és különösen az elmúlt négy-nyolc évben egyre nőtt a szkepticizmus a magyarországi vállalkozók és a pénzügyi elit körében” – mondta. És az is meglepő, hogy az orbáni politikával szemben az euró bevezetését szorgalmazta, amikor ezt mondta: „Az eurócsatlakozás egy jó sztori a londoni nemzetközi szereplők számára, és úgy gondolom, hogy a következő kormány is hajlik erre, ráadásul könnyen eladható. Arra számítottunk, hogy ezen eredmény után tiszta út vezet az euróhoz.”

gazdaság tiborcz istván equilor Equilor Alapkezelő bloomberg politika Szabó Attila Tisza Párt euró bevezetése pénzügy