Reagált az Erste arra, hogy valóban zsarolta-e a bankot az MNB

Reagált az Erste Bank Magyarország Simor András szavaira. A korábbi jegybank elnök arról beszélt a szerdai Egyenes Beszédben, hogy az ő személye miatt zsarolta az Magyar Nemzeti Bank az Erste Bankot. Simor ugyanis 2020 és 2024 között az Erste anyacégének felügyelőbizottsági tagja volt.

Simor azt állította a műsorban, hogy 2023 decemberében Jelasity Radovánt, az Erste Bank Magyarország vezérigazgatóját behívták a Magyar Nemzeti Bankba, ott is egy ablaktalan, szűk szobába, hogy telefonja leadása után közölje vele az egyik alelnök, hogy ameddig Simor András az Erste Bank bécsi felügyelőbizottságának tagja, addig a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és nagyon kellemetlenül” fog eljárni az Erste Bank Magyarországgal. Radován ezt elmondta Simornak.

„Lefordítottam magyarra, ezt én úgy hívom: zsarolás”

– mondta Simor András. 2023-ban három alelnök volt, Simor elmondása alapján egyikük lehetett a „zsaroló”: Dr. Patai Mihály, Dr. Kandrács Csaba és Virág Barnabás. Simor a műsorban hozzátette, hogy az ilyen hivatali visszaélés három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. De nem csak ez történt: Az MNB karácsony és újév között „szokatlan adatokat” kért az Erste Magyarországtól egy vizsgálat keretében. Amikor érdeklődtek, hogy mi ez az egész ebben a szokatlan időpontban, annyi választ kaptak az MNB-től, hogy „a te főnököd pontosan tudja, hogy mit kell mondania az én főnökeimnek, hogy ez az egész abbamaradjon”. Simor ezek után mondott le, feljelentést nem tettek, mert nem tudták volna bizonyítani az esetet. Itt meghallgatható.

A Telex megkérdezte erről az Erste Bank Magyarországot, ahonnan a következő válasz érkezett:

„Az Erste az elmúlt időszakban több alkalommal volt kitéve hátrányos, eseteként jogszerűség tekintetében megkérdőjelezhető bánásmódnak. Ha a konkrét ügyben vizsgálat indul, az Erste rendelkezésre áll. Az Erste előre tekint, bízva egy olyan Magyarországban, amely a piaci szereplőknek jogszerű, kiszámítható és versenysemleges feltételeket biztosít.”

Az Erste-vezér és egyben bankszövetségi elnök Jelasity Radován nemrég a Della podcastban beszélt arról, hogy megkönnyebbült a választás eredményétől, másnap még a kokárdát is kitűzte.