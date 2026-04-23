Simor András azt mondja, az ő személye miatt zsarolta az MNB az Erste Bankot

Simor András volt jegybankelnök volt az ATV Egyenes beszéd vendége szerda este. Alapvetően Matolcsy Györgyről és az MNB alapítványokban eltűnt pénzekről beszélgettek a műsorvezetővel, de Simor a beszélgetés végén elmondott egy figyelemre méltó történetet arról, hogy miért mondott le az Erste Group Bank felügyelőbizottsági tagságáról 2024-ben, amely tisztséget akkor már négy éve töltötte be.

Simor azt állította a műsorban, hogy 2023 decemberében Jelasity Radovánt, az Erste Bank Magyarország vezérigazgatóját behívták a Magyar Nemzeti Bankba, ott is egy ablaktalan, szűk szobába, hogy telefonja leadása után közölje vele az egyik alelnök, hogy ameddig Simor András az Erste Bank bécsi felügyelőbizottságának tagja, addig a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és nagyon kellemetlenül” fog eljárni az Erste Bank Magyarországgal. Radován ezt elmondta Simornak.

„Lefordítottam magyarra, ezt én úgy hívom: zsarolás”

– mondta Simor András. Hozzátette, hogy az ilyen hivatali visszaélés három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. De nem csak ez történt: Az MNB karácsony és újév között „szokatlan adatokat” kért az Erste Magyarországtól egy vizsgálat keretében. Amikor érdeklődtek, hogy mi ez az egész ebben a szokatlan időpontban, annyi választ kaptak az MNB-től, hogy „a te főnököd pontosan tudja, hogy mit kell mondania az én főnökeimnek, hogy ez az egész abbamaradjon”. Simor ezek után mondott le, feljelentést nem tettek, mert nem tudták volna bizonyítani az esetet. Itt meghallgatható.

2023-ban három alelnök volt, Simor elmondása alapján egyikük lehetett a „zsaroló”: Dr. Patai Mihály, Dr. Kandrács Csaba és Virág Barnabás.

