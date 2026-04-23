Van ami (még) nem állt le: Mészáros Lőrinc Hatvanpuszta melletti földeket bérel a leköszönő miniszterelnök apjától

A leggazdagabb magyar Mészáros Agro Kft. nevű cége egy öthektáros, alcsútdobozi szántót bérlésére kötött szerződést Orbán Győzővel, derül ki a hivatalos tájékoztatásból.

A bukott miniszterelnök, Orbán Viktor apja egy tulajdonában álló öthektáros szántót ad bérbe fia barátjának. A föld közvetlenül a hatvanpusztai uradalom mellett fekszik, és Orbán Győző 2023-ban vette meg.

A mostani bérleti szerződés 2026. március 16-tól érvényes, és 2032. december 31-ig érvényes, és a föld hasznosításáért Mészáros Lőrinc cége évi 250 ezer forintot fizet Orbánnak.

A hatvanpusztai uradalom környékén már évek óta minden föld az Orbán-családé, vagy Mészároséké lett, a birodalom már zebráktól indul, golfklubig ér.