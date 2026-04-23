Vizsgálat indult Völner Pál ellen, hogy egyáltalán folytathatja-e az ügyvédi munkáját

Előzetes vizsgálat indult Völner Pál ellen, de most nem a róla elhíresült korrupciós ügy a tét. A kérdés az, hogy egy jogerős bírósági ítélet után egyáltalán folytathat-e ügyvédi tevékenységet – számolt be róla a Népszava.

A Budapesti Ügyvédi Kamara vezető fegyelmi biztosa rendelte el az előzetes vizsgálatot. Az eljárás három hónapig tart, és egyszer további három hónappal meghosszabbítható. A döntést hivatalosan április 9-én hozták meg, de az értesítést csak a választások után, április 13-án küldték ki a bejelentést tevő magánszemélynek.

A vizsgálat nem a Schadl–Völner-ügyhöz kapcsolódik, hanem egy másik, már jogerősen lezárt ügyhöz.

A Fővárosi Ítélőtábla idén januárban kimondta, hogy Völner még államtitkárként megsértette a Magyar Helsinki Bizottság jó hírnevét, amikor valótlanságokat állított róla. A bejelentők szerint ez már önmagában megalapozhat fegyelmi felelősséget. Az ügyvédi törvény ugyanis nemcsak a szakmai munkát, hanem a hivatáson kívüli magatartást is vizsgálja: ha valaki ezzel súlyosan árt a szakma tekintélyének, az eljárást vonhat maga után.

Az eljárást nem a kamara indította saját hatáskörben, hanem két magánszemély februári bejelentése alapján. A beadvány először a Magyar Ügyvédi Kamara elnökéhez került, aki azt továbbította az illetékes megyei kamarának. A Komárom-Esztergom megyei kamara azonban elfogultságot jelentett be, így végül a budapesti kamara fegyelmi biztosa kapta meg az ügyet.

Völner ellen 2022-ben emeltek vádat a Schadl-féle vesztegetési ügyben, amelyben az ügyészség letöltendő börtönt, pénzbüntetést és a jogászi hivatástól való eltiltást is indítványozott. A vádemelés után az ügyvédi tevékenységét fel kellett függeszteni, de a Fővárosi Törvényszék 2025 decemberében – az ügyészség tiltakozása ellenére – visszaadta a praxisát.

A mostani eljárás viszont nem erről dönt: itt azt vizsgálják, hogy a jogerős ítéletben megállapított magatartás összeegyeztethető-e az ügyvédi hivatással. Ha a kamara fegyelmi vétséget állapít meg, többféle szankció jöhet szóba, a figyelmeztetéstől akár az ügyvédi tevékenységtől való eltiltásig.