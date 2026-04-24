A helyiek elégedetlensége miatt elköltözik A mi kis falunk Pilisszentlélekről

A mi kis falunk című sorozat produkciójának ki kell költöznie azokból a pilisszentléleki ingatlanokból, amiket eddig a forgatásokhoz használtak – derül ki Hernádi Ádám esztergomi polgármester Facebook-bejegyzéséből.

Azt írta, az RTL producerével folytatott egyeztetésen megállapodtak arról, hogy

„az idei – már megkezdett – évad végéig az önkormányzat még bérbe adja a stáb által évek óta használt két ingatlant, de ez a lehetőség az év végével megszűnik a lakossági igényeknek megfelelően”.

A polgármester szerint a téma megosztja a lakosságot, ezért nemrég végeztek egy felmérést 180 címzett bevonásával: a beérkezett 110 válasz alapján 9 szavazattal, de többen voltak a forgatást ellenzők. 70 háztartás nem nyilvánított véleményt.

„A megállapodás részeként a produkció jelentős összeggel támogatja a helyi kultúrház felújítását, amelyre a városi költségvetés önmagában nem tudna elegendő forrást biztosítani”

– írta, ahogy azt is, hogy a stáb külön telefonszámot biztosít a helyi lakosok számára, ha valaki az időlegesen lezárt területeken szeretne áthaladni. Továbbá a hétvégéken és ünnepnapokon az önkormányzat rendészeti jelenlétet biztosít a városrésznek, hogy segítsék a turisták és a helyi lakosok közötti zavartalan együttélést.