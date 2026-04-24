Arcról még alig ismerik fel a Tisza politikusait, azon belül Kapitányt a leginkább, Bujdosót a legkevésbé

Nézd meg a fenti képet, és mondd ki magadban, hogy ki az! Ki ez? Fogalmad sincs? Nem kell pánikba esned: a magyar lakosság 58 százalékos, többségi csoportjába tartozol.

Újszerű módszerrel mérte fel a friss tiszás politikusarcok ismertségét az Europion: azt vizsgálták, hogy fénykép alapján kinek tudják bemondani a nevét. Magyar Pétert annyira ismertnek tekintették, hogy az első kutatás során az ő arca nem került bele a pakliba, a többi miniszterjelölté és kulcsfiguráé viszont igen.

Ahogy az várható volt, most még relatíve kevesen ismerik fel pusztán arcról, más segítség nélkül a tiszásokat, ezen belül pedig a párt támogatói sokkal jobban ismerik őket, mint a teljes lakosság.

A listavezető a leendő gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István, akit az összes megkérdezett 42 százaléka ismert fel fényképről, az ezüstérmes Radnai Márk, a Tisza alelnöke 37 százalékkal, a bronzon pedig ketten osztoznak 31-31 százalékkal: Orbán Anita leendő külügyminiszter és Hegedűs Zsolt, az egészségügyi tárca várományosa, aki a választási éjszaka mámorában mémtáncot járt.

Csak a dobogósok kerültek 30 százalék fölé, az őket követő mezőny így néz ki:

Bódis Kriszta 24%

Ruff Bálint leendő kancelláriaminiszter 23%

Forstoffer Ágnes, a Parlament leendő elnöke 22%

Kármán András leendő pénzügyminiszter 15%

Bujdosó Andrea, a Tisza leendő frakcióvezetője 13%

Külön mérték, hogy a lista szereplőit hányan ismerik fel a tiszások és a fideszesek. Előbbiek sokkal inkább: a tiszás értékek a fideszesekének 3-6-14-szeresei. Érdekes, hogy még Kapitányt ismerik leginkább a Fidesz-szavazók: őt a tiszások 63 százaléka, a fideszeseknek pedig 23 százaléka ismerte fel fényképről. Vagyis utóbbiak harmadannyian, mint előbbiek. A másik véglet Kármán András. Őt a tiszások 29 százalékához képest a fideszesek mindössze 2 százaléka ismerte fel. Olyan politikusok esetében, mint Forstoffer vagy Ruff Bálint, a különbség hatszoros. Ez köszönhető egyrészt annak, hogy a pártcélokat szolgáló fideszes közmédia egyszerűen elhallgatta a legtöbb tiszás politikus létezését is, másfelől annak, hogy a Tisza pedig nem engedte nyilatkozni a jelöltjeit.

A nemek közötti megoszlást nézve a férfiak általában valamivel magasabb arányban ismerték fel a tiszás politikusokat, mint a nők – ez alól Radnai Márk, Bódis Kriszta és Bujdosó Andrea jelentenek kivételt, ahol a különbségek vagy nincsenek vagy minimálisak.

Korcsoportok szerint vizsgálva az idősebb korosztályok körében jellemzően ismertebbek a Tisza politikusai – egy kivétellel: Radnai Márkot a legfiatalabb korcsoport, a 16–29 évesek kiemelkedő aránya, 56%-a tudta beazonosítani. Ruff Bálint és Bódis Kriszta ismertségében szintén megfigyelhető egy kisebb felülreprezentáció a fiatalok körében, ami feltehetően összefüggésben áll a korábbi médiás és közéleti szerepvállalásukkal.