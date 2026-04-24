Pár órával ezelőtt írtam posztot a Fidesz holdkóros tagozatába tartozó Hoppál Péter AI segítségével készült, turbófolk stílusú, fantasztikus kampánydaláról. A számot a cikk megírásához a telefonomról hallgattam meg, és nem fülessel, ezért kerülhette el a figyelmemet egy remek apróság, amire két olvasó is felhívta a figyelmemet.
Először Karrell jelentkezett ezzel:
„Szia, azt hiszem, elengedted a füled mellett a Hoppál Péter-es AI dal legviccesebb aspektusát, hogy Droppál Péterként énekli fel az AI a nevét. Mobilról hallgatva én is csak max közeli hangerőre tekerve vettem észre.”
Meghallgattam újra, és tényleg volt benne valami furcsa. A fülem és az agyam automatikusan Hoppálra egészítette ki, de mintha tényleg nem azt énekelné az AI. Nem sokkal később befutott Marci levele. Ő ezt írta:
„Az AI énekes következetesen „Drhoppál Péter”-t énekel, figyelmen kívül hagyva a dr. rövidítés szokásos szóbeli feloldását, melynek szerepeltetése a prozódia kívánalmai ellenére benne maradt a dalszövegben a miheztartás végett.”
Újra meghallgattam, ezúttal fülessel, és majdnem kiestem a székből az örömtől. Marcinak van igaza. A zsenik tényleg úgy promptolták be a dalszöveget, hogy
dr. Hoppál Péter karakán, övé a diadal.
A refrén második elhangzásakor különösen jól hallani a dröhoppálpétert. Még egyszer gratulálunk a Zene Embereinek! Tessék, hallgasd csak meg:
A karakán zenész biztos kézzel választotta ki a Pécshez már egészen közel fekvő Balkán turbófolk tradícióját az újfasiszta AI-mulatóssal ötvöző dalt, az eredmény nem is maradt el.