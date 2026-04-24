Hoppál Péter Fotó: Németh Dániel/444

Pár órával ezelőtt írtam posztot a Fidesz holdkóros tagozatába tartozó Hoppál Péter AI segítségével készült, turbófolk stílusú, fantasztikus kampánydaláról. A számot a cikk megírásához a telefonomról hallgattam meg, és nem fülessel, ezért kerülhette el a figyelmemet egy remek apróság, amire két olvasó is felhívta a figyelmemet.

Először Karrell jelentkezett ezzel:

„Szia, azt hiszem, elengedted a füled mellett a Hoppál Péter-es AI dal legviccesebb aspektusát, hogy Droppál Péterként énekli fel az AI a nevét. Mobilról hallgatva én is csak max közeli hangerőre tekerve vettem észre.”

Meghallgattam újra, és tényleg volt benne valami furcsa. A fülem és az agyam automatikusan Hoppálra egészítette ki, de mintha tényleg nem azt énekelné az AI. Nem sokkal később befutott Marci levele. Ő ezt írta:

„Az AI énekes következetesen „Drhoppál Péter”-t énekel, figyelmen kívül hagyva a dr. rövidítés szokásos szóbeli feloldását, melynek szerepeltetése a prozódia kívánalmai ellenére benne maradt a dalszövegben a miheztartás végett.”

Újra meghallgattam, ezúttal fülessel, és majdnem kiestem a székből az örömtől. Marcinak van igaza. A zsenik tényleg úgy promptolták be a dalszöveget, hogy

dr. Hoppál Péter karakán, övé a diadal.

A refrén második elhangzásakor különösen jól hallani a dröhoppálpétert. Még egyszer gratulálunk a Zene Embereinek! Tessék, hallgasd csak meg:



