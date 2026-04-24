Kultúrpolitikus ő, ez nem vitás, huhuhujj! – Hoppál Péter zseniális kampánydala illusztrálja, hogy mekkora feladatai vannak a Tiszának a zeneoktatásban

Kultúrpolitikus ő, ez nem vitás

Bár csak most, utólag találkoztam a Fidesz 16 évének messze legnagyobb kultúrpolitikai teljesítményével, a cucc annyira méregerős, hogy a magas kapszaicintartalmának köszönhetően máig sem romlott meg. Hoppál Péter karnagy kampánydaláról van szó. Annak a Hoppálnak a kampánydaláról, aki hattól tizennyolc éves koráig egyszerre tanult zongorázni, hegedülni és harsonázni a pápai Bartók zeneiskolában, hogy utána a pécsi művészeti szakközépben zeneszerzést tanuljon, első diplomáját pedig középiskolai ének-zenetanár, karvezető szakon szerezze. Az eredmény?

Tessék, de előtte told fel a hangerőt!:

A szöveg az ínyencek kedvéért:

Pécs és Komló, hegyek között szól a dal

Hoppál Péter karakán, övé a diadal

Kultúrpolitikus ő, ez nem vitás,

Csak a Fidesz a biztos választás

Hejejejejejje

A karakán zenész biztos kézzel választotta ki a Pécshez már egészen közel fekvő Balkán turbo-folk tradícióját az újfasiszta AI-mulatóssal ötvöző dalt, az eredmény nem is maradt el: Hoppál a harminc százalékos eredményt is meg tudta haladni, így több mint a felét érte el a botfülű tiszás, Kovács Áron eredményének.

Aki pedig ezekben a napokban a fideszes politikusokat emlegetve túl sokszor sütötte el a „húzzon csak vissza dolgozni” panelt, az most még egyszer átgondolhatja, hogy ez tényleg olyan jó ötlet-e.