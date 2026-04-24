Elefántok tapostak halálra egy amerikai milliomost, aki antilopra vadászott

Vadászat közben halt meg Ernie Dosio, egy 75 éves kaliforniai szőlőültetvény-mágnás Gabonban, egy esőerdőben, amikor vadászat közben összefutott egy elefántcsordával, akik halálra taposták őt. A férfi erdei antilopra vadászott, amikor szembetalálta magát öt elefánttal, pontosabban öt nősténnyel és egy elefántborjúval, akik valószínűleg megijedtek tőle, emiatt pedig rátámadtak.

Úgy tudni, az amerikai vadász ismert volt a nagyvadra vadászók körében, és otthonában állítólag hatalmas trófeagyűjteménye volt.

Egy másik vadász, aki ismerte a férfit, azt mondta, hogy volt engedélye minden egyes vadászata alkalmával, azok mint törvényesek voltak, és „az állatállomány szabályozásának részeként természetvédelmi célt szolgáltak”.

(Dexerto)

