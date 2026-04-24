Német politikusok és újságírók Signal üzeneteihez férhettek hozzá adathalász módszerrel, kémkedés miatt nyomoz az ügyészség

külföld
Fotó: MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

Politikusokat, állami intézmények dolgozóit és a sajtót támadták adathalász üzenetekkel a Signal titkosított üzenetküldő applikáción keresztül Németországban, a szövetségi ügyészség kémkedés gyanúja miatt indított eljárást.

A támadásról először februárban számoltak be a hivatalos szervek, azóta zajlik a nyomozás. Az elmúlt napokban több német parlamenti képviselő is beszélt arról, hogy érintett az ügyben. Mindannyiukat a Signal fiókjukon keresztül támadták, ami az egyik legismertebb ingyenes titkosított üzenetküldő.

Az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója is ezen az appon keresztül kommunikált a kormány tagjaival, amikor a csetbe véletlenül meghívta az egyik legnagyobb amerikai magazin főszerkesztőjét, és a tiszás kémbotrányban is ezen az üzenetküldőn kommunikált Gundalffal és Buddhával az az ismeretlen, aki azt állította magáról, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa, és az ellenük zajló titkos műveletre figyelmeztette őket.

A német adathalász ügyben érintetteknek olyan üzeneteket küldtek, amelyekből úgy tűnhetett, az app saját profilja próbálja felvenni velük a kapcsolatot. Aki kattintott, annak hozzáférhettek az üzenetváltásaihoz, láthatták milyen csoportoknak a tagja, és a feltöltött képeket és egyéb fájlokat is. (via ORF)

„A Hivatalnál dolgozom, hallottam felőled. Nem tiszta ügy. Segíteni szeretnék"

Henry után újabb rejtélyes figura kereste meg 2025 nyarán az egykor a Tisza Pártnak dolgozó fiatal informatikust, Gundalfot. Theonak nevezte magát, de nem beszervezni akarta, hanem figyelmeztetni. Azt állította, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozik, és a szervezet érintett az ügyükben, de politikai megrendelésre cselekszik. „Túl sok a szürke zóna, túl sok mindent húznak ki az anyagokból.”

48 óra, ami hülyét csinált Amerika hazudozó vezetéséből, és ráébresztette Európát, hogy jobban utálnak minket, mint gondoltuk

Ki hívta meg az újságírót a háborús haditanácsba? Kinek volt meg a száma? Elhangoztak-e tényleges hadititkok? Milyenek az európaiak? Az elmúlt két nap bebizonyította: a Trump-adminisztráció a vártnál is képmutatóbb és ellenségesebb. Nevessünk együtt a Signal-botrány részletein és kreténségein!

