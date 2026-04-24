Német politikusok és újságírók Signal üzeneteihez férhettek hozzá adathalász módszerrel, kémkedés miatt nyomoz az ügyészség

Politikusokat, állami intézmények dolgozóit és a sajtót támadták adathalász üzenetekkel a Signal titkosított üzenetküldő applikáción keresztül Németországban, a szövetségi ügyészség kémkedés gyanúja miatt indított eljárást.

A támadásról először februárban számoltak be a hivatalos szervek, azóta zajlik a nyomozás. Az elmúlt napokban több német parlamenti képviselő is beszélt arról, hogy érintett az ügyben. Mindannyiukat a Signal fiókjukon keresztül támadták, ami az egyik legismertebb ingyenes titkosított üzenetküldő.

Az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója is ezen az appon keresztül kommunikált a kormány tagjaival, amikor a csetbe véletlenül meghívta az egyik legnagyobb amerikai magazin főszerkesztőjét, és a tiszás kémbotrányban is ezen az üzenetküldőn kommunikált Gundalffal és Buddhával az az ismeretlen, aki azt állította magáról, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa, és az ellenük zajló titkos műveletre figyelmeztette őket.

A német adathalász ügyben érintetteknek olyan üzeneteket küldtek, amelyekből úgy tűnhetett, az app saját profilja próbálja felvenni velük a kapcsolatot. Aki kattintott, annak hozzáférhettek az üzenetváltásaihoz, láthatták milyen csoportoknak a tagja, és a feltöltött képeket és egyéb fájlokat is.