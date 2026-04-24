Szombathely és Bozsok mellett Kőszegre is juthatott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból

Az a gyanú, hogy a Kőszegen áthaladó utakon azbesztszennyezett zúzalék található, ami a pilgersdorfi bányából kerülhetett oda az elmúlt években – közölte a Vas Megyei Kormányhivatal Facebook-oldalán Orbán István főigazgató.

Közel két hete derült ki, hogy a szombathelyi Oladi Plató nevű városrész útburkolatát alkotó kőzúzalék azbeszttartalma többszörösen is meghaladja a határértéket, ami több mint 1000 szombathelyi lakost érint. A szombathelyi eset súlyossága miatt Orbán István sebességkorlátozást és az érintett kőszegi közterületek nedvesen tartását rendelte el. Az azbesztgyanú miatt soron kívüli laborvizsgálatokat rendeltek, a lakosságnak maszkokat biztosítanak. Az azbesztszennyezés Szombathely és Kőszeg mellett Bozsokot érinti még, de a főigazgató szerint folyamatosan jönnek a bejelentések.

A kormányhivatal főigazgatója az építőipari vállalkozókat felszólította, hogy ne vegyenek kőzúzalékot az azbesztszennyezésben érintett ausztriai bányákból. A fogyasztóvédelmi ellenőrök folyamatosan járják a tüzelőanyag- és építőanyag-telepeket, a közúti ellenőrök pedig a határon áthaladó kőszállítókat vizsgálják át.

A Greenpeace az év elején súlyos azbesztszennyezést tárt fel olyan osztrák és magyar közterületeken, ahova feltételezhetően a már bezárt burgenlandi bányákból származó kőzeteket szállítottak. Ezután vizsgálódni kezdett a Vas megyei kormányhivatal. Az azbeszt az egészséget akkor károsítja, ha felporzással, a por belélegzésekor a tüdőbe jut. Megbetegedésről egyelőre nem tudnak, de a betegség csak 20-30 év után alakul ki. Az osztrák Greenpeace szerint a hatóságok legkésőbb 2011 óta tudnak a kőbánya azbesztterheléséről, a szervezet azóta is több bejelentést kapott feltehető szennyezésekről, és a legutóbbi vizsgálatai alapján valószínűleg Sopronban is fellelhető a rákkeltő anyag. A Greenpeace Ausztria bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a pilgersdorfi kőbánya üzemeltetői ellen. (via Telex)