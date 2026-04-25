Levélben kért bocsánatot Sam Altman, amiért az OpenAI nem figyelmeztetett a gyanús júzerre, aki végül kiirtotta a családját, öt iskolatársát és egy tanárát

Sam Altman vallomást tesz a szenátusi bizottság előtt Washingtonban 2023. május 16-án. Fotó: Elizabeth Frantz/Reuters

A helyi közösségnek címzett nyílt levélben kért bocsánatot Sam Altman, a ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI vezérigazgatója, amiért a cég tavaly júniusban a hatóságok figyelmeztetése nélkül szüntette meg egy kanadai felhasználójának accountját, mivel az gyanús kérdéseket intézett a mesterséges intelligenciához. Olyanokat, amik felvetették az erőszakos folytatás lehetőségét. A cég az ügyet akkor nem értékelte annyira súlyosnak, hogy a rendőrséget is figyelmeztesse, de annyira igen, hogy felszámolja az accountot.

A tavaly nyári felfüggesztése idején még fiatalkorú felhasználó, a Kanada British Columbia tartományában élő Jesse Van Rootselaar idén február 10-én otthon agyonlőtte a 39 éves anyját és 11 éves féltestvérét, majd elment egykori gimnáziumába, a Tumbler Ridge Secondary Schoolba, ahol tüzet nyitott, megölve öt diákot és egy tanárt, majd saját magával is végzett. A lövöldözésben további 25 ember sérült meg.

Az OpenAI tavaly nyáron fontolgatta ugyan, hogy felveszi a kapcsolatot a kanadai Királyi Lovasrendőrséggel, de végül elállt az ötlettől. A tartományi kormányzó szerint most már úgy tűnik, megelőzhették volna a mészárlást.

Bocsánatkérő levelében Altman többek között arról írt, hogy azon dolgoznak, hogy a jövőben ilyesmi ne fordulhasson elő.