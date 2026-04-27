1000 eurós bírságot kapott egy spanyol bíró, mert ChatGPT-t használt egy ítélettervezet megírásához

A spanyol Legfőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CGPJ) 1000 euró, átszámítva kb. 365 ezer forint pénzbírságot szabott ki egy bíróra, amiért ChatGPT segítségével fogalmazott meg egy ítélettervezetet – írja az MTI.

A fegyelmi bizottság döntése szerint a bíró, aki az egyik tartományi törvényszék bírája, szabályt szegett, amikor a feladata ellátása során megszerzett információkat a hivatalos bírósági csatornákon kívül osztotta meg. A bíró azért nem kapott súlyosabb büntetést – például tevékenysége ideiglenes felfüggesztését –, mert a mesterséges intelligenciát segítségként használta, nem pedig bírói munkája helyettesítésére.

A spanyol Legfőbb Igazságszolgáltatási Tanács idén január végi ülésén hozott állásfoglalásában felhívta a bírói kar figyelmét, hogy a mesterséges intelligencia nem használható ítélethozatalra, tények vagy bizonyítékok értékelésére, és nem alkalmazható „állandó, valódi, tudatos és hatékony emberi ellenőrzés” nélkül. Hangsúlyozták azt is, hogy a bíróságokon csak azokat az MI-alkalmazásokat használhatják, amiket az igazságszolgáltatási rendszer biztosít számukra, vagy amik előzetes felülvizsgálat után megkapták a tanács jóváhagyását.