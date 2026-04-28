89 éves ámokfutó lövöldözött Athénban, öt embert lőtt meg

Elfogták a görög hatóságok azt a férfit, aki puskával megsebesített öt embert egy társadalombiztosítási hivatalban és egy bíróságon Athén belvárosában kedden.

A görög polgári védelmi hatóságok közölték: a rendőrség egy 89 éves férfit gyanúsít, akit az Athéntól 200 kilométerre északnyugatra fekvő Patrában kerítettek kézre.

Rendőrök a bírósági lövöldözés helyszínén Fotó: COSTAS BALTAS/Anadolu via AFP

A férfi sörétes puskájával előbb a görög főváros központjában lévő társadalombiztosítási hivatalban nyitott tüzet, megsebesítve egy alkalmazottat, majd taxiba ült, és egy athéni bírósághoz hajtott, amelynek földszintjén ismét tüzet nyitott. Az utóbbi helyszínen négy alkalmazottat megsebesített, majd gyalog elmenekült. A hatóságok a helyszínen megtalálták a puskát, illetve több olyan levelet is, amelyet a támadó hírlapoknak címzett.

A lövöldözés indítéka egyelőre nem ismert. Az ERT News közszolgálati tévé szerint a fegyveres a bírósági lövöldözés után dokumentumokat tartalmazó borítékokat dobott a földre, arra hivatkozva, hogy az iratok adnak magyarázatot a tettére. A mentők legalább három embert vittek a bíróságról kórházba.

Az őrizetbe vétel során egy második fegyvert is találtak a férfinél. A fegyveres erőszak viszonylag ritka Görögországban, ahol a lőfegyvertartás szigorúan szabályozott. (MTI)