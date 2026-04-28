A Mazsihisz-szeretetkórház javára árverezi el dedikált karlendítős plakátját a tiszás Tárkányi Zsolt

„Árverésre bocsátom az egyik legritkább fideszes propagandaplakát egy hibátlan darabját” – írja közösségi oldalán Tárkányi Zsolt, a Tisza kampánysajtósa, immár debreceni országgyűlési képviselője.

A plakáton Magyar Péter akkor még minisztrelnök-jelölt balján az a március elején előkerült fotó látható, amelyen Tárkányi állítólagos karlendítését örökítették meg. Ezt a vádak szerint úgymond ifjú Loki-szurkoló korában mutathatta be. A tiszások a felvétel nyilvánosságra kerülésekor elismerték, hogy azon valóban Tárkányi látható, ám náci karlendítésről szerintük szó sem volt. „Egy népszerű, a debreceni csapatot éltető szurkolói dal” az, aminek éneklése közben készült a fotó, magyarázták, méghozzá a debreceni ultrák 2006-os nyíregyházi vonulásán.

Forrás: Tárkányi Zsolt fb-oldala

A politikus most arról írt, hogy a Fidesz sok ilyen plakátot nyomtatott, ezeket „az éj leple alatt” próbálták elhelyezni Debrecen-szerte, ám a párt önkéntesei jórészt megakadályozták a próbálkozást. Tudomása szerint 4 darab került hibátlan állapotban az önkénteseikhez, ebből 2 van nála.

Az egyiket dedikálva árverezné el, azzal a kísérőszöveggel, hogy „egy hazug rendszer utolsó hazug mementója”.

Az árverésen befolyó összeget a Mazsihisz szeretetkózhárának ajánlja fel Tárkányi. A licit 30 ezer forintról indult, de posztunk élesítésének pillanatában már 135 ezernél tartott. A végösszeget a politikus további 100 ezer forinttal kiegészíti.