Rendőrt akart gázolni, rálőttek, továbbhajtott – és ezzel még messze nem volt vége a kecskeméti üldözéses thrillernek

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást egy férfi ellen, aki el akarta ütni a vele szemben intézkedő rendőröket – írja közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

Az április 23-án este Kecskeméten és környékén lezajlott üldözéses thriller leírása pontokba szedve:

a rendőrök intézkedni kezdtek egy út mellett várakozó autó vezetőjével és két utasával szemben; a sofőr beindította a kocsiját, gyorsítva a gyalogosan közeledő járőrök irányába hajtott, akiknek el kellett ugraniuk, hogy elkerüljék a gázolást; az egyik rendőr a szolgálati fegyverével három lövést adott le az autó kerekére; az elkövető az erősen rongálódott kocsijával továbbhajtott Nagykőrös irányába; az autó elakadt, a járőrök ismét gyalog közelítették meg; az autó újraindult, a férfi ismét a rendőrök felé kormányozta; a járőrök kitértek, majd újabb lövéseket adtak le a hátsó kerekekre; a kerekekre leadott lövések megállásra kényszerítették a járművet; a rendőrök kiszállították a kocsiból a kezében bicskát tartó elkövetőt, majd megbilincselték.

Utóirat: a nyomozó ügyészek az autó sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés bűntette, járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége, valamint tartással elkövetett csekély mennyiségű kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként kihallgatták ki, majd őrizetbe vették és indítványozták letartóztatásának elrendelését. Amit a bíróság annak rendje-módja szerint el is rendelt.