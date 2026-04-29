Megszűnik a Demokratikus Koalíció a „jelenlegi működési formájában” – írja a párt sajtófőnöke

Ahogy sokan tudjátok, a Demokratikus Koalíció jelenlegi működési formájában megszűnik – írta szerdai levelében Soós Henrietta, a DK eddigi sajtófőnöke. (Nem tudtuk amúgy.) A párt alkalmazottainak április 13-án felmondtak – folytatja a levelet. „Májustól én sem állok a párt alkalmazásában, ezért ezúton szeretném megköszönni nektek az elmúlt hosszú évek közös munkáját.”

Parlamenti választás 2026 - DK eredményváró.
Eközben a DK zalaegerszegi irodáját is bezárják, közölték a helyi párttagok. Ők azonban valmennyire optimisták is. „Kezdjük elölről a szervezkedést.Kinyitjuk a DK-t a fiatalok,a baloldaliak és a civil szervezetek előtt” – írják. Azt is hozzá teszik, hogy „készülünk a tisztújításra és a DK kongresszusra”.

A Demokratikus Koalíció nem szerzett mandátumot a választáson, azaz története során először nem jutott be a parlamentbe. A pártelnök, Dobrev Klára sajtótájékoztatón jelentette be lemondását, és azt is, hogy a teljes elnökség távozik, vállalva a felelősséget.

Kapcsolódó cikkek

Így omlott össze a DK

Dobrev Klára bejelentette: lemond, ahogy a teljes elnökség is.

Diószegi-Horváth Nóra
