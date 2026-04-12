Így omlott össze a DK

A Demokratikus Koalíció borítékolhatóan nem szerez mandátumot, azaz története során először nem jut be a parlamentbe. Ami egyben azt is jelenti, hogy 1990 óta először nincs baloldali-szociáldemokrata népképviselet az Országgyűlésben.

A pártelnök, Dobrev Klára sajtótájékoztatón jelentette be lemondását, és azt is, hogy a teljes elnökség távozik, vállalva a felelősséget.

A DK ma kiesett a parlamentből - mondta, majd azzal folytatta, hogy az elmúlt 15 évben hatalmas munkát végeztek, sok eredményt értek el, volt sok sikerül és kudarcaik is. Többször is megköszönte a párt jelöltjeinek, aktivistáinak, támogatóinak, hogy kitartottak és hosszasan beszélt arról, hogy ebben a kampányban már nem csak a Fidesz, de a Tisza Párt oldaláról is rengeteg támadás érte a közösségüket.

A felelősség azonban - folytatta Dobrev - nem a tagságé. Mint mondta, élete legnagyobb ajándéka volt, hogy ha csak rövid ideig is, de vezethette ezt a csapatot.

A felelősség azonban elsősorban az enyém, a pártelnöké - jelentette ki, majd hozzátette: nincs lelkiismeret furdalása, mert minden belső politikai, erkölcsi parancs szerint amit végigvittek, az erkölcsös és megalkuvás nélküli volt.

De ettől még levonta a következtetést, és lemond a pártelnöki pozíciójáról, „mert egy demokratának ez a feladata”, és a teljes elnökség is így tesz.

Képeink a sajtótájékoztatóról:

