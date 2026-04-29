Egy galambokra vadászó, idős férfi lőtt be véletlenül a solymári óvodára

A Solymár helyi lap azt írja, galambokra vadászott az az idős férfi, aki kedden véletlenül meglőtte a solymári Váci Mihály utcában lévő Kék Óvoda épületét.

A polgármesteri hivatal korábban arról számolt be, hogy a kora délutáni órákban ismeretlen eszközzel belőttek az óvoda nyitott ablakán: a lövedék áttörte az egyik csoportszoba lehúzott redőnyét, majd a helyiség faláról a földre esett, de szerencsére senki sem sérült meg.

A pilisvörösvári rendőrőrs járőrei és a solymári közterület-felügyelő gyorsan előállította a feltételezett elkövetőt. Ladó György solymári körzeti megbízott közölte: őrizetbe vettek egy idősebb férfit, aki az engedély nélkül is tartható légpisztolyával véletlenül találta el az óvodát. A gondatlan férfi az épület közelében galambokra vadászott, ellene súlyos testi sértés kísérletének vádjával folyik eljárás.