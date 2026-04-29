Forró olaj hömpölygött a tuapszei utcákon, miután ukrán dróntámadásban megint megsérült a helyi olajfinomító

Forró olaj hömpölygött az utcán egy olajfinomító mellett az oroszországi Tuapszéban, miután egy tartály tartalma egy ukrán dróntámadás miatt keletkezett tűz során „felforrt” és túlcsordult. A helyi katasztrófavédelem vezetője szerint

„égő olaj folyt az útra, és több jármű is megsérült. A helyzetet mostanra sikerült ellenőrzés alá vonni”.

A videók némelyikén egy olyan autó is látható, amelynek a csomagtartója megolvadt. A kormányzó elrendelte a környékbeli lakosok evakuálását. A város lakói elől viszonylag nehéz eltitkolni a történteket, az olajfinomítóban égő tűz ugyanis ekkora:

Akit érdekel a téma, annak ezt a hangulatos helyszíni riportot ajánlom. Ez már a harmadik ukrán támadás volt két héten belül Tuapszéban, amely tüzet és komoly környezeti károkat okozott. Az első támadás után mintegy 10 ezer négyzetméteres olajfolt keletkezett a Fekete-tengeren, a második pedig rontotta a levegő minőségét a városban, sőt „olajos esőt” is okozott. (Meduza)

