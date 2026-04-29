Katonai eszközök nélkül rendezik meg a győzelem napi katonai parádét Moszkvában

A 2026. május 9-én a moszkvai Vörös téren tartandó győzelem napi díszszemlén nem lesz haditechnikai felvonulás – jelentette be az orosz védelmi minisztérium.

„A jelenlegi műveleti helyzet miatt idén nem vesznek részt a katonai parádén a Szuvorov- és Nahimov-katonai iskolák növendékei, a kadétalakulatok, valamint a hadijármű-oszlop sem” – közölte a tárca a Telegram-csatornáján. A minisztérium hozzátette, hogy a légierő viszont részt vesz a felvonuláson.

Néhány héttel ezelőtt már katonai bloggerek csatornáin is terjedtek olyan hírek, hogy az idei moszkvai díszszemlét korlátozott formában tartják meg, rövidebb lesz a parádé, és a katonai egységek haditechnika nélkül vonulnak fel. Legutóbb 2007-ben rendezték meg Moszkvában a Győzelem napi díszszemlét haditechnika nélkül.

Az oroszok a náci Németország felett aratott győzelmet ünneplik május 9-én, egy ideje hagyományosan nagyszabású katonai parádéval. Az ünnepség – bár kevés olyan orosz veterán van már életben, aki részt vett a Nagy Honvédő Háborúban – a mai napig is az ország erejének legfontosabb szimbóluma és a nemzeti identitás egyik kulcseleme. Putyin 1999 végi hatalomra kerülése óta május 9-ét a politikai napirend fontos részévé tette. (via Meduza)