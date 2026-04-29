Korábbi károsultjaikat verik át újra magyar kibercsalók

A Magyar Nemzeti Bank egészen arcátlan csalásra hívja fel a figyelmet. Telefonos ügyfélszolgálatukra érkezett bejelentések alapján kiderült, hogy kibercsalók a korábban már egyszer megkárosított embereket próbálják átverni újra.

Hamis befektetési lehetőségekkel húzták be az embereket a múltban, és többen utaltak is nekik, csak eztán jöttek rá, hogy hazudtak nekik. Most ugyanezeket az embereket, saját korábbi áldozataikat hívogatják a Magyar Nemzeti Bankon (MNB) belül működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) vagy valamelyik európai uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében azzal, hogy visszakaphatják a kicsalt pénzüket, de előtte fizessenek adót utána. Aztán ezzel a pénzzel is eltűnnek.

Az MNB-hez érkezett jelzések szerint több ügyfél nem dőlt be a hamis telefonos hatósági hívásoknak, ám akadt olyan megtévesztett fogyasztó, aki jelentős összeget utalt át. Utóbbi megtévesztését segíthette, hogy a telefonbeszélgetés során hivatalosnak tűnő irodai háttérzaj hallatszott, illetve több telefonszámon több kapcsolattartó is jelentkezett nála – írja a Nemzeti Bank közelménye.

Felhívják a figyelmet arra, hogy az európai pénzügyi felügyeleti hatóságoknak, az MNB-nek vagy az adóhatóságnak nincs jogköre kibercsalások áldozatai számára a bűncselekmények felderítésére és az elvett pénzek visszaszerzésére. Ezért mindenki utasítsa el a hívást és tegyen jelzést. Ezen felül pedig feljelentést is tett az MNB.