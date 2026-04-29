Lemondott a román nemzetiségi szószóló, akit korábban jogerősen elítéltek csalásért

Lemondott pozíciójáról Tát Margit, román nemzetiségi szószóló. Ő az a méhkeréki polgármester, akit 2022-ben jogerősen elítéltek csalásért, emiatt nem lehetett polgármester, de az önkormányzat településfejlesztési koordinátorként továbbra is foglalkoztatta. Később a 2022-es időközin és a 2024-es választáson is újra polgármesternek választottak.

Tát Margit azt írta a Facebookon, hogy családjával egyeztetve úgy döntött, továbbadja a lehetőséget a parlamenti nemzetiségi képviseletre. A polgármesteri munkáját viszont folytatja, mert ott tudja a legtöbbet tenni azokért, akik bizalmat szavaztak neki.

„Ahogy eddig, most és a jövőben is jót akarok a hazai románságnak. Annyira sok megoldásra váró ügy áll előttünk, amely hatékony érdekképviseletet, komoly összefogást és józan párbeszédet kíván, hogy bár a parlamenti képviselet lehetőségét átadom, a nemzetiségi közösség szolgálatát továbbra is vállalom.”