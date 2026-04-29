Újpest a kormányváltás után felülvizsgáltatná a népszigeti és a stadionberuházást

Az újpesti rendkívüli képviselő-testületi ülésen felmerült, hogy az önkormányzat kérje az új kormánytól a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások felülvizsgálatát – írja az Újpesti Hírmondó.

Bár a hivatalos napirend a Tungsram strand területére vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról szólt, a vita során több képviselő is kitért az utóbbi időszak fejlesztéseire, különösen a kiemelt státuszúakra.

Déri Tibor alpolgármester a testület előtt jelezte, hogy a következő rendes ülésre olyan előterjesztést akar beadni, amiben arra kérik az új kormányt, hogy vizsgálja felül az elmúlt időszakban kiemelt státuszt kapott beruházásokat. Azt mondta, nem elszigetelt ügyekről van szó, hanem olyan gyakorlatról, ami az elmúlt években többször is érintette Újpestet.

Az előzmények közül a legfrissebb az Otthon Start programhoz kapcsolódó kormánydöntés, ami két újpesti területet is kiemelt beruházássá nyilvánított:

az Újpesti-öböl újpesti oldalát körülölelő, jelenleg rozsdaövezeti jellegű Duna-parti terület és

egy városközponti telek az Árpád út és a Rózsa utca térségében.

A beruházásokra speciális szabályok vonatkoznak, és ezek megengedik az eltérést a helyi településrendezési és építési előírásoktól, illetve biztosítják a gyorsított engedélyezést.

A Népszigetet érintő döntésről Trippon Norbert polgármester a testületi ülésen azt mondta, a kiemelés időzítése és módja „egészen elképesztő”, az Orbán-kormány két nappal a választások előtt hozta meg ezt a döntést. A polgármester szerint a történtek komoly kérdéseket vetnek fel a beruházás előkészítését és a döntéshozatal folyamatát illetően.

A Népsziget újpesti részén a rendelet alapján akár több ezer lakás megépítése is lehetővé válhat, miközben a jelenlegi szabályozáshoz képest jelentősen módosulnak a beépítési feltételek. A városközponti helyszínen szintén intenzívebb beépítés válhat lehetővé, ami egy már most is sűrűn használt környezetben vet fel kérdéseket.

A kerület vezetése azt várja, hogy az új kormány hivatalba lépése után a beruházásokat egyenként vizsgálják felül, figyelembe véve azok városszerkezeti, közlekedési és infrastrukturális hatásait. A konkrét előterjesztés várhatóan a következő rendes képviselő-testületi ülésen kerül a testület elé.

Ősszel írtunk arról, hogy hiába kiabálnak a helyiek, izomból tolnák a kertvárosba az Újpest stadionját: a helyi civilek aláírást gyűjtöttek a stadionépítés ellen, és nehezményezték, hogy az önkormányzat nem áll melléjük – ráadásul a talaj ma még szennyezett a volt gyár miatt, a lakók pedig attól tartanak, hogy hiába a kármentesítés a leendő stadion alatt, a kicsivel arrébb lévő szennyezést megbolygatja majd az építkezés.