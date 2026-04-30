Hankó Balázs nem tud hibázni: a Bajnokok Ligája himnuszának magyar népzenei hangszerelésben történő előadására és egy Guiness-rekordkísérletre is adott 17 milliót

Nem csitul a botrány Hankó Balázs körül. A leköszönő kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőn (NKTK) keresztül 17 milliárd forintnyi „kulturális támogatást” osztott ki a kampányidőszakban, többségben Fidesz-közeli celebeknek (Tóth Gabi, Dopeman, Pataky Attila és társaik), de jutott belőle szépségversenyre, evőversenyre, retro autós felvonulásra is.

Bár nem ebbe a 17 milliárdos keretbe tartozik, de más, valószínűleg igazi ínyencenknek való programokat is támogatott Hankó. A Tesco Disco is erről írt Facebook-oldalán: 17 millió forintot adott Bajnokok Ligája himnuszának magyar népzenei hangszerelésben történő előadására és egy Guiness-rekordkísérletre.

17 millió a Bajnokok Ligája himnuszának magyar népzenei hangszerelésben történő előadására és egy Guiness-rekordkísérletre Fotó: Nemzeti Kulturális alap

Ez is egy olyan támogatási forma, amiről Hankó Balázs egyszemélyben dönthetett, kollégiumi bizottság vagy kuratórium beleegyezése nélkül. Az ibrányi Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesületnek 2026 márciusában utalták ki a 17 millió forintot.

Egyelőre a focihimnusz-mulatóst nem ismerhette meg a szélesebb közönség, de ne legyünk igazságtalanok, nemrég kapták meg a támogatást. Az biztosnak tűnik, hogy a Bajnokok Ligája himnusz szövegével nem kell majd sokat bajlódni:



Ezek a legjobb csapatok

Ezek a legjobb csapatok

A legfőbb rendezvény A bajnokok

A legjobbak

A legnagyobb csapatok

A bajnokok A nagy találkozó

A nagy sportesemény

A legfőbb rendezvény A bajnokok

A legjobbak

A legnagyobb csapatok

A bajnokok Ők a legjobbak

Ők a legjobbak

Ők a bajnokok A bajnokok

A legjobbak

A legnagyobb csapatok

A bajnokok

A Guiness rekordról nem találtunk hivatalos bejegyzést, de Ibrány város Facebook-oldala március 30.-ra hirdette meg a Guinness Citerarekord Budapest 2026. eseményt, ahol rekordszámúan akartak együtt citerázni, elképzelhető, hogy erre kapták a támogatást.