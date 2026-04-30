Már 25 milliárd dollárjába került az USÁ-nak az iráni háború

Az iráni háború eddig 25 milliárd dollárjába került a Pentagonnak – mondta szerdán egy magas rangú védelmi minisztériumi tisztviselő. Ez egyébként megegyezik a NASA teljes idei költségvetésével. A Pentagon először adott hivatalos becslést a két hónapja tartó, rendkívül népszerűtlen iráni művelet költségeiről.

A megbízott pentagoni főkönyvelő, Jules Hurst az összeget egy képviselőházi meghallgatáson ismertette, ahol Pete Hegseth hadügyminiszter és Dan Caine vezérkari főnök is részt vett.

„Nagyjából a mai napig körülbelül 25 milliárd dollárt költünk az Epic Fury hadműveletre, ennek nagy része lőszer, egy része természetesen a műveletek és karbantartás, illetve az eszközpótlás költsége.”

A külsős becslések ennél jóval magasabbra teszik a kiadásokat, tekintettel a légi és tengeri műveletek intenzív ütemére, valamint a drága légvédelmi rendszerek újratöltésének költségeire. Eltörpül továbbá azokhoz a hírekhez képest is, amelyek szerint a kormányzat akár több száz milliárd dollárt is kérhet a közel-keleti hadműveletek finanszírozására.

Hurst maga egyébként egy márciusi washingtoni védelmi konferencián arról beszélt hogy a háború első hete nagyjából 11 milliárd dollárba került. A mostani 25 milliárdos összeg akkor került nyilvánosságra, amikor a kormányzat akár 200 milliárd dolláros kiegészítő költségvetési igényről tárgyalnak a konfliktus és a fegyverkészletek feltöltésének finanszírozására.

A Pentagon várhatóan hamarosan benyújtja a kiegészítő finanszírozási kérelmet. A bizottsági meghallgatás hivatalosan a kormányzat 2027-es költségvetési tervezetéről szólt, mégis gyorsan az iráni helyzetre terelődött, főként arra, hogy a katonai konfliktus hozott-e kézzelfogható stratégiai eredményeket az Egyesült Államok számára. Demokrata képviselők szerint Irán nukleáris programja pontosan ott tart, ahol a háború előtt, továbbra is van ballisztikus rakétaprogramja, és még mindig képes blokád alá venni a Hormuzi-szorost.

Hegseth azonban visszautasította a kritikákat, mondván „A legnagyobb kihívás, a legnagyobb ellenfél, amellyel most szembenézünk, a kongresszusi demokraták – és néhány republikánus – felelőtlen, gyáva és vereségpárti retorikája”. (Politico, Reuters)