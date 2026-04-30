Megőrülsz, megvadulsz, könnyes szemmel elolvadsz: lakástűzből mentett tacsit és nyuszit ápoltak a mentősök

Bár még órák vannak hátra a hírügyeletből, óriási magabiztossággal kijelenthetem, hogy ennél jobb, szebb, kedvesebb hír ma már nem lesz. Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalára posztolt arról, ahogy a mentősök egy lakástűzből kimentett nyuszit és tacskót kezelnek oxigénterápiával. Így:

Tacsit ápolnak a mentősök Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

És így:

Nyuszit ápolnak a mentősök Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

És így:

Tacsit ápolnak a mentősök Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A posztban a körülményeket is elmesélték:

„A napokban egy budapesti lakástűzhöz siettek bajtársaink. A tűzoltók egy füstmérgezett nőt, valamint egy nyuszit és egy kiskutyát mentettek ki az épületből. Perceken belül mentőtisztikocsi és mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, bajtársaink azonnal megkezdték a nő ellátását, de a négylábú „betegekről” sem feledkeztek meg. A rémült kutyus és nyuszi a mentők gondoskodásának és az oxigénterápiának köszönhetően hamarosan megnyugodott, állapotuk pedig gyorsan rendeződött. Miután minden érintett állapotát sikeresen stabilizálták, bajtársaink a hölgyet kórházba szállították.”

Ínyenceknek szíves figyelmébe ajánlom még a mentőszolgálat Facebook-oldalának URL-címét. Aki ennél kedvesebb hírt talál a mai napon, küldje el bátran a megirom@444.hu-ra (úgyse lesz ilyen).