Putyin tűzszünetet hirdetett a győzelem napjára, de Zelenszkij hosszú távú leállást akar, nem „néhány óra békességet egy moszkvai parádéhoz”

Oroszország a május 9-i győzelem napja alkalmából tűzszünetet tervez, függetlenül attól, hogy Ukrajna elfogadja-e vagy elutasítja-e ezt az ideiglenes tűzszünetet. Ezt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Elmondása szerint ez az orosz államfő, Putyin döntése, és végre is fogják hajtani, ehhez egyáltalán nincs szükség Ukrajna reagálására.

Az ötlet egy nappal azután hangzott el, hogy Donald Trump, amerikai elnök és Putyin egymással beszélt volna. Jurij Usakov, az orosz elnök segédtisztje kijelentette, hogy ez Putyin kezdeményezése volt, amelyet Trump „aktívan támogatott”. Maga az amerikai elnök azt állította, hogy ő javasolta a „kis fegyverszünetet”.

Zelenszkij az orosz közlésre reagálva azt mondta, utasította csapatát, hogy vegyék fel a kapcsolatot az amerikai elnök stábjával, hogy megismerjék az orosz győzelem napi tűzszüneti javaslat részleteit.

Az ukrán elnök szerint a csapatának el kell döntenie, hogy a javaslat csupán néhány órás biztonságot jelent-e egy moszkvai parádéhoz, vagy valami komolyabbat. Ukrajna álláspontja ugyanis a hosszú távú tűzszünet, a lakosság biztonsága és a tartós béke biztosítása. Majd kijelentette, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy ezt a célt bármilyen méltó és hatékony formátumban megvalósítsa. (Meduza)