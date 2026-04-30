Lemondásra szólították fel az SZFE rektorát és Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnököt a hallgatói fórumon

Két oktató lemondásra szólította fel a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorát, Sepsi Enikőt, illetve a fenntartó kuratóriumi elnökét, Vidnyánszky Attilát a szerdai hallgatói fórumon az Urániában – írta meg a Telex név nélküli forrásokra hivatkozva.

Frissítés: A lemondásra való felszólításról szóló értesülést a HÖK és az SZFE vezetősége is megerősítette, közleményeikről itt írtunk bővebben.

Az oktatók arról beszéltek, hogy az egyetem nem felel meg az Európai Unió törvényeinek, az Orbán-kormány pedig megfosztotta az autonómiájától az intézményt – ezért szólították fel távozásra az egyetem vezetőit, illetve Lajos Tamás kuratóriumi tagot.

Sepsi Enikő a 2025-os évzárón. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A rektori beszéd előtti kiállást a lap szerint a nagyjából kétszáz fős hallgatóság megtapsolta, majd két hallgató az intézmény problémáit ismertette. A rektor beszéde alatt a lap forrásai szerint a hallgatók jelentős része kivonult.

Vidnyánszky Attila vezeti annak az alapítványnak a kuratóriumát, ami 2020-ban vette át a fenntartói feladatokat az államtól a Fidesz-kormány által erőltetett modellváltás idején. A hallgatók hónapokon át tiltakoztak, az egyetem korábbi vezetésének java lemondott, egy részük megalapította a Freeszfe Egyesületet. Sepsi Enikő 2023-ban került az intézmény élére, korábban a Károli Gáspár Református Egyetemen töltött be vezetői pozíciót.

Az SZFE hallgatóinak egy része múlt hét szombaton tartott informális gyűlést. Az erről szóló plakátokat az előző napokban a vezetőség gyorsan eltávolította, az egyik plakátragasztót kameráról azonosította, és voltak oktatók, akik retorzióval fenyegették a gyűlésen résztvevőket.

A hallgatók azért érezték szükségét a külön találkozónak, mert „az egyetem intézményi struktúrája rövid időn belül elkerülhetetlenül meg fog változni. Fontos, hogy közösségként készüljünk erre a változásra, hogy az valóban az egyetemi polgárság érdekeit szolgálja.”

A szervezők szerint a hallgatóságnak az egyetem döntéseibe nem volt beleszólása, miközben az SZFE „veszített a nívójából, az oktatás számos tanár esetében nem üti meg az akadémiai színvonalat”.