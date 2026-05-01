Hollywoodi film készül a Tótékból

Bad Major címmel készít hollywoodi filmet Peter Fellows Örkény István Tóték című műve alapján, amelyben a Jégvarázsból ismert Josh Gad, a Fehér Lótuszból és a Harry Potterből ismert Jason Isaacs és Ruth Negga is szerepel majd, írja a Deadline.

Fellows, aki leginkább az HBO Veep és Avenue 5 című sorozataiban végzett munkájáról, valamint az Sztálin halála és David Copperfield rendkívüli élete című filmekről ismert, ezzel a filmmel debütál nagyjátékfilmes rendezőként.

A Tony-díjra jelölt és Grammy-díjas Gad, a Golden Globe- és Emmy-jelölt Isaacs, valamint az Oscar-jelölt Negga mellett a szereplőgárdához csatlakozik a Tony-díjas Derek Jacobi (Gladiátor, Express) és a BAFTA-jelölt Rosie Jones (Call the Midwife) is.

„Rendkívül izgatott vagyok, hogy ezt a filmet elkészíthetem ezzel a fantasztikus, zseniálisan vicces és erőteljes színészekből álló csapattal” – mondta Fellows. „Örkény István pszichológiai hadviselésről, családi dinamikáról és kulturális kondicionálásról szóló mesterműve alapján az adaptációm ezeket a témákat egy igazán szórakoztató, ugyanakkor szívszorító filmben jeleníti meg, amely a kétségbeesésről, a veszteségről és arról az abszurd mértékről szól, ameddig az emberek képesek elmenni szeretteik védelmében.”

Fábri Zoltán 1969-ben készített játékfilmet a Tótékból Isten hozta, őrnagy úr! címmel Latinovits Zoltán főszereplésével.