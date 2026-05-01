Horváth László drogügyi exkormánymegbízott ül be a parlamentbe a visszalépő Szécsi Zoltán helyett

Horváth László (volt) drogügyi kormánymegbízott ül be a parlamentbe a mandátumtól visszalépő Szécsi Zoltán olimpiai bajnok expólós helyett, jelentette be a Facebookon Gulyás Gergely.

Gulyás nem nyújtotta hosszúra az indoklást: "Heves megyének erős képviseletre van szüksége az Országgyűlésben", írta.

Horváth László a Fidesz-listán 100. helyen volt, emellett elindult egyéniben is a gyöngyösi központú Heves 02-es választókerületben is, ahol 39 százalékot szerezve kapott ki a tiszás Kiss Jánostól.

Horváth László az utóbbi időben drogüldöző kormánybiztosként szerepelt leginkább a hírekben, itt válogathat azok között az írások között, amelyekben ő is szerepel.