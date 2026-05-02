Elmegyógyintézetben tölti letartóztatását a férfi, aki brutálisan megverte Pető Pétert

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján a bíróság letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat, a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség arra a cikkre reagálva, amelyben Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője arról számolt be, hogy különösebb ok nélkül brutálisan megverte hétfő este egy ismeretlen férfi a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában.

Pető Péter, a Népszabadság akkori főszerkesztő-helyettese a napilap Bécsi úti székházánál 2016. október 9-én Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Pető egyedül várakozott, amikor kiabálásra lett figyelmes, majd a támadó minden előzmény nélkül arcon ütötte. Az ütés következtében elesett, a földön pedig még többször megrúgták. Több arccsonttörést szenvedett, köztük a járomív és a szemüreg falának sérülését, valamint horzsolásai és hámsérülései lettek. Műtéti beavatkozásra végül nem volt szükség.

Petőt a rendőrség a helyszínen, majd később a kórházban is meghallgatta, miközben még a vizsgálati eredményekre vártak. A hatóságok a feltételezett elkövetőt rövid időn belül elfogták. Később közölték, hogy a férfit több korábbi bűncselekménnyel is összefüggésbe hozták.