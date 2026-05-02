Radnai Márkot és Rost Andreát is kormánybiztosnak kérte fel Magyar Péter

Radnai Márkot, a Tisza alelnökét az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak kérte fel Magyar Péter. Rost Andreát, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízza meg, jelentette be Facebook-bejegyzésben a leendő miniszterelnök.

Azt is közölte, hogy a Tisza-kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet. Az intézet működési ideje öt évre szól; feladata kifejezetten elemző, javaslattevő és módszertani jellegű, írja.

Az intézet működésének feltételeit a kormány fogja biztosítani, „valamint a kormányzati kapcsolattartás érdekében kinevezi Radnai Márkot működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztosnak”.

Magyar Péter szerint az intézet létrehozását az indokolja, hogy „a közéletben felhalmozódott problémák megértéséhez és kezeléséhez szélesebb körű tudásra, rendszerezett tapasztalatokra és strukturált társadalmi bevonásra van szükség. Az intézet célja ezért a döntéshozatal szakmai és társadalmi megalapozása.”

Bejegyzése szerint a működés középpontjában a tudás és a részvétel áll. Feladata, hogy feltárja és rendszerezze az állampolgári tapasztalatokat, vizsgálja a társadalmi részvétel hazai és nemzetközi jó gyakorlatait, valamint ezek alapján módszertani javaslatokat dolgozzon ki a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának erősítésére.

Az intézet ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a társadalmi részvétel hogyan építhető be rendszerszinten a kormányzati és parlamenti működésbe, és ennek érdekében átfogó stratégiát készít.

„A társadalmi részvétel megerősítése a működő és emberséges kormányzás alapfeltétele. Az intézet feladata ezért annak kidolgozása, hogy a társadalmi részvétel milyen konkrét, működőképes és intézményesített formákon keresztül válhat a döntéshozatal rendszeres és kiszámítható részévé a képviseleti demokrácia keretei között” – közölte Magyar.

Az intézet nem helyettesíti a demokratikus felhatalmazással rendelkező intézményeket. Működése a képviseleti demokrácia és a hatalmi ágak elválasztásának elvével összhangban előkészítés és javaslattétel lesz, tette hozzá.

Radnai Márk szerepéről azt írta: kormánybiztosként segíti majd a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozását és a kormányzattal történő eszmecserét, valamint az elkészült előkészítő anyagok és javaslatok becsatornázását a kormányzati döntéshozatalba.

Rost Andreáról azt írta, művészi életútja és nemzetközi tapasztalata garancia arra, hogy „a magyar zenekultúrában újra a valódi teljesítmény és a minőség legyen a mérce”.

