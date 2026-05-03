Friss hazaárulási statisztikák Oroszországból

219 embert ítéltek el tavaly az orosz bíróságok hazaárulás címén – ezt maga a TASZSZ, az orosz állami hírügynökség tette közzé. 14-en ezenfelül kémkedés, 29-en pedig külföldi állammal, nemzetközi vagy külföldi szervezettel való együttműködés miatt kerültek börtönbe.

A nyolc és félévre ítélt orosz ellenzéki Ilja Jasin a rácsok mögött. Fotó: ANDREY BORODULIN/AFP

A hazaárulásért elítéltek többségére, 156 emberre a bíróságok 10-15 évi szabadságvesztést szabtak ki, 31-re 15-20 évet kaptak. Az Oroszország biztonságát sértő, külföldi szervezettel való együttműködésért – ez kevésbé súlyos bűncselekménynek számít, jellemzően akkor szabják ki, ha a hazaárulást nem tudják ráhúzni a delikvensre – a bíróságok 2-8 év szabadságvesztést szabtak ki. (MTI)