Döntött a Kúria: a jegybank közpénzherdáló alapítványának minden döntéséről szóló dokumentumot ki kell adnia

A Kúria jogerős döntése szerint a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) Alapítványnak ki kell adnia a Telexnek az összes kuratóriumi ülésének dokumentumait az alapítása óta. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az alapítványnak át kell adnia a jegyzőkönyveket, az előterjesztéseket és a meghozott határozatokat is – összesen akár több száz, de akár ezer fölötti iratot, számolt be róla a lap.

A Telex ebben az ügyben már első- és másodfokon is nyert, a Kúria mostani ítélete pedig végleges, ellene nincs helye fellebbezésnek. A portál az ítélet kézhezvétele után már felszólította az alapítványt a dokumentumok kiadására.

Az ügy súlyát az adja, hogy a PADME az MNB egyik kulcsfontosságú alapítványa. A Magyar Nemzeti Bank még 2014-ben hozta létre, majd 2019-ben több más jegybanki alapítványt is beolvasztottak ide. Az intézmény több százmilliárd forintnyi közpénzt kapott azzal a céllal, hogy oktatási és közgazdasági programokra fordítsa.

A pénz jelentős része azonban az Optima Befektetési Zrt.-nél kötött ki, amely az alapítvány vagyonát kezelte. Az Optima gazdálkodása súlyosan veszteséges volt: egy tavaly év végi értékelés szerint 2024-re mintegy 270 milliárd forinttal csökkent a kezelt vagyon értéke. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a PADME eredeti, 266 milliárd forintos vagyona teljes egészében eltűnt.

Miközben a vagyon leépült, az Optimát irányító körhöz köthető szereplők jelentős magánvagyonokat halmoztak fel. A sajtóban megjelent beszámolók szerint luxuseszközök, ingatlanok és egyéb nagy értékű vagyontárgyak kerültek hozzájuk.

Formálisan az Optima kezelte a pénzt, de tulajdonosként a PADME felelőssége lett volna a befektetések felügyelete. Az alapítvány kuratóriuma döntött a fontosabb kérdésekről, és elvileg ellenőriznie kellett volna az Optima működését is. Éppen ezért kulcsfontosságúak azok a dokumentumok, amelyeket most a bíróság kiadásra kötelezett: ezekből derülhet ki, hogy a döntéshozók mit tudtak, és milyen döntéseket hoztak a vagyon sorsáról.

A Kúria azt is kimondta, hogy a PADME-nek ki kell adnia az Optima működéséről készült belső ellenőri jelentéseket is. Emellett az alapítványnak több mint félmillió forint perköltséget is meg kell fizetnie.