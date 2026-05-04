Hárman meghaltak egy óceánjáró hajón, gyaníthatóan hantavírus-járvány miatt

Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO közlése szerint három ember meghalt az Atlanti-óceánon közlekedő MV Hondius nevű óceánjárón, feltételezhetően hantavírus-járvány miatt. A hajó Argentínából a Zöld-foki-szigetek felé tartott – a hajókövető oldalak adatai szerint az MV Hondius vasárnap este a Zöld-foki-szigetek fővárosának kikötőjének közelében tartózkodott.

A WHO közleménye szerint egy hantavírusos esetet már megerősítettek, további öt gyanús esetet pedig vizsgálnak. A halottak között egy holland házaspár és egy harmadik személy van, rajtuk kívül még három ember betegedett meg. Az ENSZ egészségügyi szervezete megerősítette, hogy egy 69 éves brit állampolgár egy dél-afrikai kórház intenzív osztályán fekszik, és a WHO a hatóságokkal együttműködve dolgozik azon, hogy a tüneteket mutató másik két személyt evakuálják a hajóról.

A dél-afrikai egészségügyi minisztérium közlése szerint a holland házaspár férfi tagja a hajón betegedett meg és Szent Ilona szigetén halt meg, felesége pedig egy dél-afrikai város, Kempton Park kórházában hunyt el.

A hajót egy holland utazási iroda, az Oceanwide Expeditions üzemelteti – ők vasárnap este közölték, hogy a fedélzeten a legénység két tagja sürgős orvosi ellátásra szorul. A helyi egészségügyi hatóságok megvizsgálták a két, tüneteket produkáló személyt, de a hajó nem kapott engedélyt a partra szállításukra. Az egyik halott még mindig a hajón van.

Az MV Hondius körülbelül 170 utas befogadására alkalmas, és 70 fős legénységgel működik. A hajón most megközelítőleg 150 utas lehetett.

A hantavírus-fertőzés általában környezeti expozícióhoz köthető, a megbetegedés fertőzött rágcsálók vizeletével vagy ürülékével való érintkezés után alakulhat ki, de ritka esetekben emberről emberre is terjedhet, súlyos légúti megbetegedéseket okozva. (A 2025 februárjában elhunyt Gene Hackman és felesége halálát is hantavírus okozta fertőzés okozta – a birtokukon lévő melléképületekben elpusztult rágcsálókat és rágcsálófészkeket találtak.) A hantavírusok okozhatnak súlyos légúti betegséget és vesevérzéses lázat is. Nincs rá specifikus kezelés vagy gyógymód, de a korai orvosi ellátás növelheti a túlélés esélyét.

