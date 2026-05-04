Három fordulóval a vége előtt az Inter megnyerte az olasz bajnokságot

Története során 21. alkalommal nyerte meg az olasz labdarúgó Serie A-t az Internazionale, miután vasárnap hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Parmát.
Három fordulóval a bajnokság vége előtt már behozhatatlan a milánói csapat előnye, ami 12 ponttal vezet a tavalyi bajnok, jelenleg második helyen álló Napoli előtt. Az aranyéremhez egy pont is elég lett volna, de Marcus Thuram és Henrikh Mkhitaryan góljainak köszönhetően mindhármat begyűjtötték.
Az Inter az elmúlt hat szezonból háromszor nyerte meg az olasz bajnokságot. Ez Cristian Chivu vezetőedző első bajnoki címe a csapattal, akit tavaly júniusban neveztek ki Simone Inzaghi helyére. (via MTI)