Jókai életpályája és Wass Albert a magyar írásbeli érettségin

Indulnak az érettségi vizsgák, hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, az Eduline beszámolója szerint a feladatlap I. részében jellemzően egy 800-1000 szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet vagy annak egy részletét kell elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat. Így mérik fel azt, hogy mennyire képesek figyelmesen olvasni és értelmezni a kapott szöveget.

A szövegértési feladatban Jókai életpályájáról kell olvasnia az érettségizőknek. Az idei tesztben pedig szerepel szóképekkel kapcsolatos feladat és versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kell találni. Ezen kívül egy Wass Alberttel, Herczeg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak.

Az emelt szintű érettségiket központilag írják. Az, hogy ott milyen feladatokat kaptak a diákok, csak a vizsga után derül ki.